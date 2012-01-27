摩托罗拉移动第四季录得亏损 与谷歌的合并案等待批准

移动电话制造商摩托罗拉移动周四公布，第四季录得亏损，因营收低迷。这可能是其被谷歌收购前最後一次公布季报。

路透1月26日电---移动电话制造商摩托罗拉移动(MMI.N)周四公布,第四季录得亏损,因营收低迷.这可能是其被谷歌(GOOG.O)收购前最後一次公布季报.

一些谷歌的投资者担心其收购摩托罗拉的决定.1月6日,摩托罗拉移动发布业绩预警,称因法律费用以及面临苹果(AAPL.O)等公司的激烈竞争,其营收将远低於华尔街预估.

目前双方的并购交易仍有待监管机构的批准.

摩托罗拉移动公布,2011年第四季净亏8,000万美元,合每股亏损0.27美元,上年同期则分别为获利8,000万美元和每股盈余(EPS)0.27美元.

第四季营收仅略微增长至34.36亿美元,上年同期则为34.25亿美元.

机顶盒营收较上年同期下降11%,至8.79亿美元,而移动设备营收则增长5%至25亿美元.

谷歌去年8月同意以125亿美元,合每股40美元收购摩托罗拉.其希望掌握摩托罗拉的专利,以在苹果和微软(MSFT.O)等对手发起的专利侵权诉讼中保护自己和其它Android手机制造商.

摩托罗拉移动仍然预计与谷歌的交易将在今年初完成.双方正在等待中国、美国、欧洲和加拿大等地监管机构的批准.

摩托罗拉称,去年12月中国对该案的审查已进入第二阶段,而欧盟执委会预计在2月前不会宣布是否会扩大审查.

据摩托罗拉移动称,该案还需要得到以色列和台湾的批准,而俄罗斯和土耳其已经批准.

Morgan Keegan分析师Tavis McCourt表示,鉴於摩托罗拉股价目前处在收购报价附近,说明投资者对於该案得到批准越发有信心.

摩托罗拉移动股价周四收高0.07美元至38.67美元.(完)

--编译 王洋;审校 张荻

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