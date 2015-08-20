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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 20日 星期四 15:33 BJT

德约科维奇携手瓦林卡晋级辛辛那提大师赛第三轮

8月19日，ATP1000系列辛辛那提大师赛继续第二轮的角逐。头号种子德约科维奇直落两盘，7-5 6-2轻取法国选手佩雷。另一场比赛中法网冠军瓦林卡遭遇了强烈抵抗，在先失首盘的被动局面下，次盘抢七追平，之后再接再厉，以3-6 7-6 (3) 6-3逆转克罗地亚小将丘里奇，成功闯入第三轮。路透

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