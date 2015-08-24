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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 24日 星期一 13:38 BJT

费德勒击败德约科维奇 第七次加冕辛辛那提大师赛冠军

自上个月温网决赛中遗憾不敌头号种子德约科维奇之后，瑞士选手费德勒重振旗鼓，周日在辛辛那提大师赛男单决赛中以7-6(1) 6-3击败塞尔维亚选手德约科维奇，第七次夺得该赛事男单冠军。德约科维奇已是第五次在该赛事决赛中铩羽而归，距离他集齐9项ATP1000大师赛桂冠的愿望仅有一步之遥，他无奈地开玩笑说自己可能要等到费德勒退役以后才可能实现这一目标了。路透

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