费德勒击败德约科维奇 第七次加冕辛辛那提大师赛冠军

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
自上个月温网决赛中遗憾不敌头号种子德约科维奇之后，瑞士选手费德勒重振旗鼓，周日在辛辛那提大师赛男单决赛中以7-6(1) 6-3击败塞尔维亚选手德约科维奇，第七次夺得该赛事男单冠军。德约科维奇已是第五次在该赛事决赛中铩羽而归，距离他集齐9项ATP1000大师赛桂冠的愿望仅有一步之遥，他无奈地开玩笑说自己可能要等到费德勒退役以后才可能实现这一目标了。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透