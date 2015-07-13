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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 13日 星期一 10:42 BJT

温网男单决赛 德约科维奇第三次加冕

温网公开赛男单决赛在12日落幕，卫冕冠军德约科维奇凭借7-6(1) 6-7(10) 6-4 6-3击败瑞士天王费德勒，继2011和2014年之后，第三次赢得温网冠军。小德坦言，数周之前痛失法网冠军的确令人扼腕，但自己已经学会迅速恢复并开始迎接新的挑战。路透

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