版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 6月 2日 星期二 20:14 BJT

莎拉波娃无缘女单八强  德约科维奇将战纳达尔

2015年法国网球公开赛女单八分之一决赛，女单卫冕冠军莎拉波娃不敌捷克选手萨法洛娃，7-6(3) 6-4爆冷出局。男单方面，世界排名第六的纳达尔以6-3 6-1 5-7 6-2击退美国新秀索克，而世界排名第一的德约科维奇以6-1 6-2 6-3横扫法国本土名将加斯奎特。德约科维奇将在四分之一决赛中与纳达尔展开巅峰对决。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐