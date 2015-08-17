穆雷胜德约科维奇捧得罗杰斯杯

在加拿大蒙特利尔进行的2015年罗杰斯杯男单决赛周日落下帷幕，经过了三小时的酷暑奋战之后，英国名将穆雷以6-4 4-6 6-3战胜世界排名第一的德约科维奇，摘得桂冠。两人在比赛结束后互相拥抱，这是穆雷第三次捧得罗杰斯男单冠军奖杯，同时结束了自2013年温网决赛以来自己对阵德约科维奇的八连败史。路透