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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 4日 星期五 15:04 BJT

美网男单次轮穆雷逆转晋级

9月3日，美网公开赛继续男单次轮的争夺，赛会3号种子英国选手穆雷对阵法国选手马纳里诺。穆雷开场后状态不佳连丢两盘，不过之后穆雷再度上演其招牌式的绝地反击，之后未给对手任何破发机会，最终以5-7 4-6 6-1 6-3 6-1强势逆转对手，惊险晋级。路透

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