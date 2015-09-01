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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 1日 星期二 18:23 BJT

锦织圭美网首轮爆冷出局

2014年美网男单亚军锦织圭周日重返纽约再战美网。这位日本选手在首轮中却错失两个赛点，最终4-6 6-3 6-4 6-7(6) 4-6不敌法国人佩雷，爆冷出局。赛后锦织圭表示，“首轮出局我非常难过…但是首场比赛从来就不轻松。”路透

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