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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 1日 星期三 09:14 BJT

温网男单首轮 锦织圭负伤晋级

6月29日，2015年温布尔登公开赛正式拉开序幕。男单首轮比赛中，日本选手锦织圭对阵意大利选手伯莱里。受腿伤影响，五号种子锦织圭鏖战五盘，最终以6-3 6-7(4) 6-2 3-6 6-3击败对手。锦织圭承认腿伤多少会对本次赛事表现造成影响，但自己会争取时间调整。他将在48小时之后的次轮比赛中对战哥伦比亚选手吉拉尔多。路透

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