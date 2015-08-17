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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 17日 星期一 16:54 BJT

本西奇夺得罗杰斯杯女单冠军

8月16日，在多伦多进行的2015年罗杰斯杯女单决赛中，瑞士小将本西奇以7-6(5) 6-7(4) 3-0击败罗马尼亚名将哈勒普夺得女单冠军。赛前世界排名20位的小将本西奇在连续战胜伊万诺维奇、沃兹尼亚奇，以及小威廉姆斯之后，赢得了目前为止职业生涯中的最大荣誉，成为在即将到来的美网公开赛中值得关注的新星。路透

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