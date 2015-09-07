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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 7日 星期一 16:12 BJT

美网公开赛大小威对决争四强

9月6日，美网公开赛女单第四轮比赛中，卫冕冠军小威廉姆斯仅用68分钟就以6-3 6-3直落两盘战胜年轻的美国选手凯斯，顺利晋级八强。另一方面，姐姐大威廉姆斯在本轮比赛中用更短的时间50分钟6-2 6-1淘汰了爱沙尼亚选手孔塔维特。大小威在携手晋级八强的同时，也不得不在四分之一决赛中再一次展开姐妹对决。路透

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