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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 14日 星期三 14:58 BJT

上海大师赛费德勒爆冷出局

10月13日，2015ATP上海大师赛展开了次轮争夺，世界排名第三的男单选手、卫冕冠军费德勒迎战西班牙选手拉莫斯，比赛中费德勒状态低迷，虽发出15记ACES球，经过三盘苦战后仍以6-7(4)/6-2/3-6不敌拉莫斯，爆冷出局。拉莫斯世界排名第70位，此前两人仅在2012年温网首轮有过交手，当时费德勒直落三盘胜出。路透

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