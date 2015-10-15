版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 10月 15日 星期四 17:35 BJT

上海大师赛小德轻松晋级 纳达尔鏖战险胜

10月13日上海大师赛，男单世界排名第一德约科维奇以6-2/6-1的成绩仅丢三局轻取斯洛伐克选手克里赞，而纳达尔淘汰卡洛维奇的晋级过程颇为艰难。经过2小时43分钟苦战，最终以7-5/6-7/(4)/7-6/(4)艰难胜出。最终小德与纳达尔双双晋级上海大师赛第三轮。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐