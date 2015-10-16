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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 16日 星期五 17:44 BJT

小德旋风横扫洛佩兹 穆雷惊险逆转晋级八强

10月15日ATP上海大师赛，男单世界排名第一的德约科维奇以6-2/6-3的成绩轻取洛佩兹，率先晋级八强。而穆雷对决美国巨人伊斯内尔之战可谓惊心动魄，最终穆雷以6-7(4)/6-4/6-4逆转，淘汰伊斯内尔，成功晋级八强。男单世界排名第二的穆雷将在半决赛中与小德展开较量，穆雷表示有信心明年赶超小德占据世界排名第一宝座。路透

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