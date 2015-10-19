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路透中文体育短讯 | 2015年 10月 19日 星期一 15:11 BJT

小德战胜特松加 上海大师赛摘赛季第九冠

2015ATP上海大师赛10月18日展开了男单决赛的争夺，塞尔维亚天王德约科维奇发挥出色以6-2/6-4击败法国名将特松加，第三次获得此项赛事冠军，此冠军也是小德本赛季获得的第9个单打冠军，同时也是他职业生涯的第57个ATP赛事单打冠军。路透

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