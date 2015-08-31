版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 8月 31日 星期一 14:51 BJT

莎拉波娃因腿伤宣布退出美国网球公开赛

8月30日，五次赢得大满贯锦标的莎拉波娃在2015年美网开赛前夕宣布，将因腿伤退赛。自7月在温网半决赛中负于小威廉姆斯之后，莎拉波娃因腿伤原因已经连续缺席罗杰斯杯和辛辛那提公开赛。她在推特里面写道，“我会在几周后回归亚洲的一系列比赛，希望能健康坚强的完成今年的所有赛事。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐