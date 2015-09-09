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路透中文体育短讯 | 2015年 9月 9日 星期三 21:50 BJT

小威三盘险胜大威 晋级半决赛

周二，美网公开赛女单四分之一决赛中威廉姆斯姐妹对阵。小威开局后先下一盘，然而大威在次盘中展示出大满贯冠军的专业实力，6-1将比赛拖入了决赛盘。最终小威以6-2 1-6 6-3胜出，惊险晋级半决赛。98分钟的对抗结束后，姐妹两交换了一个温暖的拥抱互示鼓励，接下来小威将在半决赛中迎战意大利老将文奇。路透

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