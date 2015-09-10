佩内塔逆转科维托娃 晋级美网女单半决赛

周三美网公开赛女单的一场四分之一决赛中，33岁意大利老将佩内塔对战五号种子科维托娃，双方在酷暑中苦战2个多小时，最终佩内塔以4-6 6-4 6-2逆转科维托娃，艰难晋级半决赛。两届温网冠军科维托娃是本赛季中仅有的两位赢过头号种子小威的之一，她在本次美网以未失一盘的成绩打入四分之一决赛，但最终止步八强。路透