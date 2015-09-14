佩内塔美网封后 宣布退役

33岁的意大利老将佩内塔在周六的美网女单决赛中以7-6(4) 6-2战胜意大利同胞文奇，职业生涯首次摘得大满贯桂冠，随后在冠军颁奖仪式上宣布退役，以最完美的方式和网坛说再见。她也成为美网历史上首位意大利籍女单冠军。“这是我期待的道别方式。我真的非常高兴，能带着美网奖杯回国…我找不到比这更好的道别方式了。”路透