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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 13日 星期一 10:44 BJT

温网女单决赛 小威廉姆斯六度夺冠

头号种子小威廉姆斯11日在温布尔顿网球公开赛女单决赛中，以6-4 6-4击败年轻的西班牙选手穆古拉扎，第六次获得温网女单冠军。继美网、澳网、法网之后，小威已经连续拿下四大公开赛首位，以压倒性的成绩表明了其无人可敌的强大实力。路透

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