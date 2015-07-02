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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 2日 星期四 15:38 BJT

温网第二轮 德约科维奇、萨拉波娃、小威轻松晋级

7月1日周三，温网公开赛第二轮在接近34摄氏度的炎热天气下举行。卫冕冠军德约科维奇速战速决，以6-4 6-2 6-3横扫芬兰老将涅米宁，萨拉波娃6-3 6-1直落两盘战胜荷兰选手霍根坎普，小威廉姆斯6-4 6-1完胜匈牙利选手巴博斯，分别轻松晋级。另一方面，男单五号种子锦织圭因腿伤恶化不得不退出比赛，女单七号种子伊万诺维奇不敌排名158位的资格赛选手马泰克，在第二轮爆冷出局。路透

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