温网第二轮 德约科维奇、莎拉波娃、小威轻松晋级

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
7月1日周三，温网公开赛第二轮在接近34摄氏度的炎热天气下举行。卫冕冠军德约科维奇速战速决，以6-4 6-2 6-3横扫芬兰老将涅米宁，莎拉波娃6-3 6-1直落两盘战胜荷兰选手霍根坎普，小威廉姆斯6-4 6-1完胜匈牙利选手巴博斯，分别轻松晋级。另一方面，男单五号种子锦织圭因腿伤恶化不得不退出比赛，女单七号种子伊万诺维奇不敌排名158位的资格赛选手马泰克，在第二轮爆冷出局。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透