美国特斯拉汽车扩充香港业务 年底前拟倍增本地员工数目

路透香港9月25日 - 美国豪华电动车厂商--特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周四表示，拟于今年底将香港的员工数目倍增至逾百人，以配合为香港提供可持续交通系统的长远目标。

香港政府投资推广署发出的新闻稿指，特斯拉2010年在香港荃湾设立办事处，并于2011年开设服务中心，总占地3,000平方尺。为满足香港对电动车辆日益增长的需求，该公司在过去三年，员工人数已由10人增加至50人，最近更搬迁到荃湾的新办事处，占地逾万尺。特斯拉全球副总裁及中国区负责人吴碧瑄表示，公司将于本年年底前增加员工人数至逾百人，最近亦聘请了香港区总监，以配合香港的业务拓展。

＂以地理而言，香港是一个较小的城市，基本上客户每星期只需要为电动车充电一次便已足够使用，非常适合使用我们的产品。同时，电动车在香港可享首次登记税务减免优惠，有助我们以较吸引的价钱打入香港市场。＂她说。

吴碧瑄并表示，香港很有潜力成为亚洲的榜样，公司希望把香港打造成亚洲的挪威，作为推动电动车的成功例证。香港政府亦对电动车持开放态度，并十分支持可持续性发展；相信香港可让亚太区其他地方借镜，展示如何推动电动车的发展。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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