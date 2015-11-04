特斯拉汽车第三季汽车销量超预估 股价跳涨

路透11月3日 - 电动汽车厂商特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)第三季汽车销量高于之前预估，SUV车款Model X的推出功不可没。

该股在盘后交易时段跳涨7.5%。

该公司周二公布，第三季汽车出货量为11,603辆，略高于10月份预估的11,580辆。

该公司称，预计本季出货量在17,000-19,000辆之间。

特斯拉从9月底开始交付Model X Signature系列汽车，为Model X SUV的豪华版。该公司称，将于明年3月推出面向大众市场的车型Model 3，起价35,000美元。

该公司截至9月30日当季净亏损扩大至2.299亿美元或每股亏损1.78美元，上年同期净亏7,470万美元或每股亏损0.60美元。

总营收增长10%至9.368亿美元。

扣除特别项目后每股亏损0.58美元。

该股盘后报224美元。(完)