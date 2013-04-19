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时事要闻 | 2013年 4月 19日 星期五 08:57 BJT

美国德州化肥厂爆炸案死亡14人

路透德州韦斯特4月18日 - 韦斯特(West)镇长Tommy Muska周四称，该镇化肥厂爆炸案死亡人数已升至14人。

其中有四名急救医务人员在爆炸中丧生。爆炸发生于周三晚间，在此之前有紧急救援人员在扑救该化肥厂的火灾。

Muska称，五名志愿消防员也在官方失踪人员名单中，有可能身亡。

周四早些时候，官方公布的死亡人数介于5-15人。(完)

(编译 程琳; 审校 王冠中)

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