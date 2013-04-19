美国德州化肥厂爆炸案死亡14人

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透德州韦斯特4月18日 - 韦斯特(West)镇长Tommy Muska周四称，该镇化肥厂爆炸案死亡人数已升至14人。
其中有四名急救医务人员在爆炸中丧生。爆炸发生于周三晚间，在此之前有紧急救援人员在扑救该化肥厂的火灾。
Muska称，五名志愿消防员也在官方失踪人员名单中，有可能身亡。
周四早些时候，官方公布的死亡人数介于5-15人。(完)
(编译 程琳; 审校 王冠中)
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
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