美国德州一化肥厂周三晚发生大爆炸 数百人受伤

路透德州4月17日 - 美国德克萨斯州韦科市附近一家化肥厂周三晚间发生大爆炸，当局称可能有数百人受伤，并造成包括一所学校和一家护理中心在内的多所建筑遭到破坏。

据报导，爆炸发生于美国中部夏令时间晚上八点左右(周四0100GMT)，地点在达拉斯以南约80英哩，韦科市以北约20英哩处(32公里)的小镇，镇上居民约2,700人。

“破坏很大，我从没见过这样的场面，”麦克伦南郡(McLennan County)警长Parnell McNamara称，“碎片残骸遍地，犹如战场。”

官方尚未正式公布引起爆炸的原因，目前紧急救援人员正在现场处理。

德克萨斯州公共安全部的发言人D.L.Wilson对路透称，这起爆炸可能已造成“数百人伤亡”，并毁坏多栋房屋。他补充称，附近一家疗养院在爆炸中倒塌，据信有人员被埋。

McNamara称，这家疗养院以及城中心大部分地区人员都已经被疏散，爆炸地点附近民居住宅被夷为平地。

城中空气仍然污浊，爆炸发生两个多小时后仍有浓重烟雾，爆炸地点周边地区散落着草木和瓦砾。

一名路透记者亲眼见到附近一所中学和几栋住宅被严重烧损。达拉斯电视台WFAA从直升飞机上报导称，看上去小镇韦斯特(West)的大约三个街区都受到损坏。

医院运营副总裁David Argueta称，100多人被送往位于韦科的Hillcrest Baptist医疗中心。

Hillcrest执行长Glenn Robinson对美国有线电视网(CNN)表示，医院里挤满病患，“从骨伤到失血过多的病人都有。”

德州州长培瑞发布声明表示，州政府“已动用全州物资协助地方官员”处理此次事件。

一名白宫官员表示，奥巴马政府已掌握事况，并透过联邦紧急管理局(Federal Emergency Management Agency)留意州政府与地方政府的应对。

两天后正值德州韦科市大卫教派(Branch Davidian)火灾案发生20年，当时David Koresh及其教众的居所起火，结束了联邦探员的包围行动。

该案导致约82名教众和四名联邦探员丧生。(完)

(编译/审校 隋芬/程琳/沈以文/高琦)

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