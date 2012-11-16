德州火车碰撞美国老兵游行彩车 致4死17伤

路透德州米德兰11月15日电（记者 Matthew Waller）---当地警方和活动组织者称，周四在西德克萨斯举行的彩车游行中，一辆火车撞上载有美国老兵和他们配偶的车辆，导致4人身亡，17人受伤。

米德兰警长Price Robinson称，在被送往医院的17人中，10人情况危急，另外7人状况稳定。

Robinson称，在下午4:30左右，载有老兵和他们配偶的拖车在通过铁轨时，与联合太平洋铁路公司（Union Pacific）所属的一辆火车相撞。

“（场面）惨不忍睹，这是一场很悲惨的事故，非常不幸，”Robinson在事故现场说道。

德州圣安吉洛“寻找英雄”活动的一名组织者Sonny Cleere称，载有这些老兵的彩车当时穿过米德兰，准备带他们参加一个宴会，以表达对他们的敬意。

Cleere表示，游行是周末一系列活动的开始，活动包括宴会和寻找英雄，以示对受伤老兵致敬。这些活动已被取消。

联合太平洋铁路公司一名发言人称，国家运输安全委员会参与了事故的调查，并将记者问题转给该委员会。该委员会一名女发言人称，调查人员正在赶往事故现场的路上。

参与活动的西德州老兵共有25人，据组织者发布的信息，其中很多人参加过在伊朗和阿富汗的多次任务，有的在战场上受到枪伤，有的被简易爆炸装置炸伤。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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