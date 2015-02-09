泰国和美国开始“金色眼镜蛇”军演 规模缩水

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透泰国坤西育府2月9日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 美国周一称，与长期盟友泰国的关系正在经受挑战；两国开始大型军事演习，演习规模由于美国对泰国军政府的担忧而缩水。
“金色眼镜蛇”（Cobra Gold）是亚太地区规模最大的军事演习，每年在泰国举行，已经持续超过30年，但美国今年缩小了该演习的规模，此前曾因去年的军事政变而制裁泰国。
“我们不能否认，目前是一个挑战时期；在泰国重回民主之际，我们对‘金色眼镜蛇’进行了必要的调整。”美国驻泰国代办墨菲（Patrick Murphy）在演习开幕式上发表讲话时称。
美国驻曼谷大使馆在邮件声明中称，美国派出3,600名官兵参加今年的演习，去年参加人数为4,300名。
新加坡东南亚研究所专注亚洲安全问题的高级研究员Ian Storey表示，取消该演习将对该地区的安全局势有重大影响。
“取消演习将给中国创造加强与泰国战略关系的机会，在美中在东南亚竞争的背景下，这显然不符合华府的利益。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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