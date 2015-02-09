泰国和美国开始“金色眼镜蛇”军演 规模缩水

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透泰国坤西育府2月9日 - 美国周一称，与长期盟友泰国的关系正在经受挑战；两国开始大型军事演习，演习规模由于美国对泰国军政府的担忧而缩水。
“金色眼镜蛇”（Cobra Gold）是亚太地区规模最大的军事演习，每年在泰国举行，已经持续超过30年，但美国今年缩小了该演习的规模，此前曾因去年的军事政变而制裁泰国。
“我们不能否认，目前是一个挑战时期；在泰国重回民主之际，我们对‘金色眼镜蛇’进行了必要的调整。”美国驻泰国代办墨菲（Patrick Murphy）在演习开幕式上发表讲话时称。
美国驻曼谷大使馆在邮件声明中称，美国派出3,600名官兵参加今年的演习，去年参加人数为4,300名。
新加坡东南亚研究所专注亚洲安全问题的高级研究员Ian Storey表示，取消该演习将对该地区的安全局势有重大影响。
“取消演习将给中国创造加强与泰国战略关系的机会，在美中在东南亚竞争的背景下，这显然不符合华府的利益。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。