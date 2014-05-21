美国呼吁泰国军方尊重“民主原则” 严守不政变承诺

路透华盛顿5月20日 - 美国呼吁泰国军方尊重“民主原则”，遵守其不发动政变的承诺；泰国军方周二宣布在全国实施戒严。

“我们正在密切关注局势。我们希望泰国军方遵守其承诺：这不是政变，只是临时性的禁令。”五角大楼发言人John Kirby说道。

“所有人都应该尊重民主原则，这很重要。”

泰国陆军司令巴育（Prayuth Chan-ocha）称，在泰国经历了六个月之久的街头抗议之后，军方已经介入，以恢复秩序并建立投资者信心，并警告称军方将对使用武器和伤害平民者采取行动。

军方官员表示，这次意外的干预并非军事政变，他们并不干涉看守政府。

但军方并未提前将戒严计划通知政府部长。军方在当地时间周二凌晨3时宣布戒严，巴育指出，戒严令将持续到和平与秩序得到恢复。

美国正在努力与包括泰国在内的亚洲国家加强关系。泰国军方宣布戒严当天正值约700名美国海军陆战队和海军士兵在当地开始军事训练演习，包括陆地和海上，演习将持续到下周。

“演习按计划进行……没有变化。”Kirby表示。

Kirby指出，泰国军方宣布戒严后，美国国防部长哈格尔没有与泰国官员进行通话。

“他们说这不是政变，是临时性的。我们希望他们会……言而有信。”（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。