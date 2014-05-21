美国呼吁泰国军方尊重“民主原则”，严守不政变承诺

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月20日 - 美国呼吁泰国军方尊重“民主原则”，遵守其不发动政变的承诺；泰国军方周二宣布在全国实施戒严。
“我们正在密切关注局势。我们希望泰国军方遵守其承诺：这不是政变，只是临时性的禁令。”五角大楼发言人John Kirby说道。
“所有人都应该尊重民主原则，这很重要。”
泰国陆军司令巴育（Prayuth Chan-ocha）称，在泰国经历了六个月之久的街头抗议之后，军方已经介入，以恢复秩序并建立投资者信心，并警告称军方将对使用武器和伤害平民者采取行动。
军方官员表示，这次意外的干预并非军事政变，他们并不干涉看守政府。
但军方并未提前将戒严计划通知政府部长。军方在当地时间周二凌晨3时宣布戒严，巴育指出，戒严令将持续到和平与秩序得到恢复。
美国正在努力与包括泰国在内的亚洲国家加强关系。泰国军方宣布戒严当天正值约700名美国海军陆战队和海军士兵在当地开始军事训练演习，包括陆地和海上，演习将持续到下周。
“演习按计划进行…没有变化。”Kirby表示。
Kirby指出，泰国军方宣布戒严后，美国国防部长哈格尔没有与泰国官员进行通话。
“他们说这不是政变，是临时性的。我们希望他们会……言而有信。”（完）
编译：李富强；发稿：王凤昌
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。