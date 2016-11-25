焦点：美国感恩节当天网络购物额大增 消费者留在家里过节

2016年11月24日，美国芝加哥一家Target零售店在“黑色星期五”销售活动开始前准备的购物车。 REUTERS/Kamil Krzaczynski

路透11月24日 - 根据Adobe Digital Index，美国消费者感恩节当天在线购物支出升至逾10亿美元，较上年同期提高近14%，反映出消费者远离实体商店购物的一种整体趋势。

根据Adobe，特朗普11月8日当选美国总统后的首个假期购物季伊始，从美东时间周四(感恩节)凌晨至下午5点，美国消费者网络购物额达到11.5亿美元。

传统上，美国假期购物季从感恩节后的一天，即黑色星期五开始，零售商会提供大幅折扣活动，同时实现获利。但这种活动的吸引力一直在减弱，因为网络购物兴起，且电子商务巨头亚马逊(AMZN.O)等一年到头都推出低价交易。

美国商店现在感恩节当天也开业，试图借此提振实体店销售。而且零售商提前数周就提供在线交易，以因应需求减弱和激烈的价格竞争。

“我们实现了史上最强的在线销售业绩之一，”折扣零售店Target(T.N)执行长Brian Cornell周四晚间对记者表示。他补充称，在线销售涨幅达双位数，但没有透露更多细节。

从11月到12月的假期季对于零售商而言至关重要，因为期间的销售最多可以占到年度总销售的40%。零售商试图以较大折扣吸引顾客，有时折扣力度甚至高达85%。

全美零售商联合会预计今年假期季销售增长3.6%至6,558亿美元。

“在线销售折扣推出时间比去年早，力度也更大，”Adobe Digital Index首席研究分析师Tamara Gaffney表示。

“黑色星期五不再是一个只持续一天的活动，变成了要持续数周，”BJ's Wholesale Club执行长Christopher Baldwin表示。该公司在东海岸运营一些会员店，与沃尔玛(WMT.N)的山姆会员店竞争。

根据路透记者及行业高管的现场观察，美国各地的商店客流量仍然不强。

“初步报告显示国内各地商店情况稳定，不是很忙，”零售顾问公司Customer Growth Partners总裁Craig Johnson指出。该公司在全美各地派遣18人观察客流量。

Johnson表示，降雨情况影响了东北部商店的购物人潮，但百思买(Best Buy)(BBY.N)及沃尔玛等部分零售商的全美分店客流量有所改善。

在百货公司JC Penney曼哈顿分店里，来自南卡罗莱纳州的Terry Bodiford表示，他并不觉得价格比过去几周在网路上看到的便宜。

在芝加哥的壮丽大道购物区，梅西百货及百思买都挤满人潮，但店员表示多数顾客是观光客。

芝加哥当地民众热爱的State大街购物区，平时熙来攘往，现在则是生意清淡。

29岁的餐厅经理Shaun Smith表示，他来State大街，是为了抢购一台以279美元折扣出售的西屋电视机，平常售价超过600美元。

“我会在网路上购买多数我所需要的，”他称。(完)