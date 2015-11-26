奥巴马称美国是安全的 民众应照常庆祝感恩节

美国总统奥巴马周三发表讲话称美国是安全的，试图安抚民心。感恩节长周末是一年中美国最繁忙的旅行假期，有近4,690万美国民众将在感恩节长周末出行，其中有360万人将会乘坐飞机出行，相关部门已加强了机场的安保措施。奥巴马称，民众应当“照常进行感恩节周末活动”，不过仍需对任何可疑活动“保持警惕”。路透