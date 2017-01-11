美国国务卿被提名人蒂勒森将发表声明 表达对俄罗斯及中国问题的关切

路透华盛顿1月10日 - 美国总统当选人特朗普的国务卿被提名人蒂勒森(Rex Tillerson)，将于周三对俄罗斯在世界舞台上的行为表达关切，同时将表示中国必须协助施压朝鲜进行改革。

这是特朗普过渡团队透露的蒂勒森将发表的声明内容。他在出席参议院提名确认听证会时将首先发表这份声明。

蒂勒森的声明将在一定程度上解释，特朗普为何倾向于令美俄关系回温，表示华府有必要就俄罗斯的野心与俄国保持公开而坦诚的对话，以便让美国确定自己的政策方向。

特朗普认为即将卸任的奥巴马对美俄关系问题的处理不力，因此一再表示需要改善与俄罗斯的关系。不过蒂勒森在表达这一关切时的措辞方面比特朗普更进一步。

“我们在北大西洋公约组织(NATO)的盟友对俄罗斯保持警戒是正确的，”蒂勒森将表示，“但那是在美国缺乏领导力的情况下，这导致门户洞开并发出了本不想发出的信号。”

针对中国在南中国海域的激进做法，例如填沙筑岛打造军事基地等，蒂勒森将和特朗普一样发表不赞成看法。

“中国在南中国海的筑岛行为不尊重国际规范，是对争议海域的非法占有，”他将表示。

随着特朗普从奥巴马手中接棒抑制朝鲜核计划的挑战，蒂勒森暗示会采取行动给中国施加更多压力使其出手帮助。

“我们无法继续接受空头承诺，就像中国口头施压朝鲜改革那样，欠缺实际行动。换言之，当信任被破坏时，只会鼓励更多不良行为。这种情况必须终结，”蒂勒森将表示。(完)