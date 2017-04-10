美国务卿表示袭击叙利亚也是在敲打朝鲜等其他国家

路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。

美国一个海军打击群已往朝鲜半岛的方向前进，蒂勒森表示，在上周 美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面后，中国已同意这是应对朝鲜核武问题的必要行动。

被问及周五袭击叙利亚是否也是对朝鲜的警告时，蒂勒森对美国广播公司(ABC)的“This Week”节目表示：“对任何国家来说，可以这样解读所传达的信息：‘如果你违反国际规范、违反国际协议、无法遵守承诺、对他人构成威胁，在某个时候就有可能有回应行动。’”

“就朝鲜而论，”他并称，“我们已明白表示，目标就是朝鲜半岛非核化。”

另外蒂勒森在接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)“面对全国”(Face the Nation)节目访问时指出，“中国国家主席习近平明确了解，而我想他也同意，情势已更为严峻，且已达到需采取行动的特定威胁程度。”

美国国家安全顾问麦克马斯特周日表示，特朗普近期就会评估铲除朝鲜导弹“威胁”的选项。

朝鲜官员，包括领导人金正恩一再暗示，即将进行洲际弹道导弹试射或类似行动，最快可能就在4月15日，当天是朝鲜开国领袖金日成诞辰105周年，也是朝鲜的“太阳节”。

美国针对朝鲜选项的国家安全评估包括经济和军事措施。但他们更倾向采取制裁，及加强施压让北京来抑制朝鲜。(完)