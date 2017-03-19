美国务卿蒂勒森称特朗普期望增进与中国的理解

3月19日，中国国家主席习近平在人民大会堂与来访的美国国务卿蒂勒森握手。 REUTERS/Lintao Zhang

路透北京3月19日 - 美国国务卿蒂勒森周日对中国国家主席习近平表示，美国总统特朗普希望增进与中国间的相互理解，并期待未来有机会访问北京。

习近平表示，他很高兴看到蒂勒森访华迄今的会谈取得了良好进展，并称他与特朗普期待中美双边关系进入建设性发展的新阶段。

蒂勒森称，特朗普高度评价其与习近平之间的沟通。

“他期待着未来有机会访问(中国)，以增进这种理解，”蒂勒森称。

“我们知道，通过进一步对话，我们将更好地相互理解，从而强化中美之间的纽带，并为两国未来的合作关系定下基调。”

习近平称，蒂勒森为两国向着新型关系顺利过渡做出了很多努力。

习近平与蒂勒森的会面未谈及朝鲜导弹与核计划、以及台湾问题等有争议的问题。(完)