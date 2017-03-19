美国务卿蒂勒森称特朗普期望增进与中国的理解

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透北京3月19日 - 美国国务卿蒂勒森周日对中国国家主席习近平表示，美国总统特朗普希望增进与中国间的相互理解，并期待未来有机会访问北京。
习近平表示，他很高兴看到蒂勒森访华迄今的会谈取得了良好进展，并称他与特朗普期待中美双边关系进入建设性发展的新阶段。
蒂勒森称，特朗普高度评价其与习近平之间的沟通。
“他期待着未来有机会访问(中国)，以增进这种理解，”蒂勒森称。
“我们知道，通过进一步对话，我们将更好地相互理解，从而强化中美之间的纽带，并为两国未来的合作关系定下基调。”
习近平称，蒂勒森为两国向着新型关系顺利过渡做出了很多努力。
习近平与蒂勒森的会面未谈及朝鲜导弹与核计划、以及台湾问题等有争议的问题。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。