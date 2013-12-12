教皇弗朗西斯一世荣膺《时代》杂志2013年度人物

路透12月11日（记者 Elizabeth Dilts） - 周三，罗马教皇弗朗西斯一世(Pope FrancisI)当选美国《时代》杂志2013年度人物。

教皇弗朗西斯一世，原为布宜诺斯艾利斯教区的大主教，由于遍访贫民和喜搭地铁而闻名。

《时代》封面故事中称：“就在成千上万的人放弃对教廷的希望之时，教皇重新俘获了他们的心。”

这是《时代》杂志第三次选定教皇为年度人物。教皇约翰·保罗二世 (Pope John PaulII)和教皇约翰二十三世（Pope John XXIII ）分别在1994年和1963年当选《时代》年度人物。

本次评选中，其他候选人还有爱德华·斯诺登、同性恋权益维护者温莎（EdithWindsor）、叙利亚总统阿萨德（Bashar al-Assad）及美国得克萨斯州参议员克鲁斯（Ted Cruz）。

梵蒂冈发言人隆巴迪神父(Father FedericoLombardi)则称教皇并不看重名利。他在一份声明中说道：“这是一个积极的信号，《时代》将其最具声望的殊荣授予了教皇，他向世界宣扬精神、宗教及道德价值，极力主张和平与正义。”

罗马教皇本笃十六世退位后，弗朗西斯一世当选现任教皇。

九月时，弗朗西斯一世在一次采访中言辞大胆直率，他称教廷必须停止过分纠缠堕胎、避孕和同性恋问题，应该更怀怜悯之心。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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