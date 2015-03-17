分析：美国TIPS市场走势显示 通胀温和疑虑有所消退

路透纽约3月16日 - 美国债券市场衡量通胀预期的指标，已从数年低点反弹，但仍低于美国联邦储备委员会(美联储/FED)的2%目标。本周美联储料朝着升息再迈出一步。

美国通胀保值债券(TIPS)与普通公债的利差，亦即TIPS损益平衡通胀率，从1月以来就持续扩阔。美国2月非农就业报告表现意外强劲，且担心油价可能重启近期跌势，此后该利差达到逾五个月以来最宽阔水平，不过之后缩窄。

10年期TIPS损益平衡通胀率周一为1.68%，这项数据为投资人对长期通胀展望的衡量指标。两周前，此一指标达到1.88%，自1月触及2010年8月以来新低后已跳升37个基点之多。

对于美联储主席叶伦与联邦公开市场委员会(FOMC)其他具有投票权成员准备最早在6月升息的可能性，该指标的反弹是否会有助于起到强化作用，则仍不明朗。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)等部分美联储高官不太重视TIPS市场，将其视为升息预期的衡量指标。

美国通胀图表：link.reuters.com/guq93t

美国生产者物价指数图表：link.reuters.com/hak93t

美国个人消费支出(PCE)物价指数与美联储基金目标利率：link.reuters.com/qec92t

美国消费者信心-通胀预期图表：link.reuters.com/wyd53w

**乐观迹象**

但有其他迹象支持着通胀可能在未来数月触及美联储目标的看法。

美国2月失业率意外降至5.5%，这是之前美联储说会开始考虑升息的预估区间上缘。

此外，民间调查结果显示，消费者通胀预期仍然不变。

“经济趋势非常不错。闲置产能正在逐渐消失，”巴克莱驻纽约的美债交易主管Chris McReynolds说。

不过，预期中的美联储升息来临前，美元走强可能继续让叶伦和其他FOMC委员在周三的会议保持“耐心”。

美元指数上周触及12年新高，引发油市卖压再现，并对TIPS市场构成压力。

上周公布的美国生产者物价指数(PPI)意外疲软，是经济短期内面临通胀下滑压力的又一警示。

美国原油期货价格周一触及六周低点每桶42.85美元。

“能源价格疲软和美元强势的影响逐步被市场消化后，核心商品和服务价格将持续承压，核心通胀在未来几个月可能触底。”贝莱德与通胀挂钩的投资组合主管Martin Hegarty说。该投资组合管理着260亿美元资产。

作为美联储在判断通胀时偏爱的指标，1月核心个人消费支出同比增幅为1.3%，与去年12月相同。

美国1月CPI较上年同期下跌0.1%，为2009年以来首次。CPI数据是用来衡量通膨保值债券(TIPS)价值的基本要素。

目前判断美国物价下行趋势是否已经结束还为时尚早，但TIPS市场显示物价已经持稳，至少目前是这样。

Hegarty说：“我认为通胀环比数据已经越过低水平区域，因此通胀月率增幅将上升。”(完)

(编译 陈宗琦/李婷仪/秦德兴; 审校 李爽/艾茂林/杜明霞)

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