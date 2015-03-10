调查显示美国人最信赖的有线新闻频道是Fox News和CNN

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约3月9日 - 美国人最信赖的主要电视新闻频道是哪家呢？这取决于你如何提问。
昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）周一公布的全国调查显示，支持Fox News或CNN的美国选民比例几乎相同。
受访的近1,300名登记选民中，当被要求选择一个最可信的新闻网时，29%的人选择了Fox News，22%选择了CNN。
但在另外一种衡量方式下，Fox News落后于CNN。约20%的受访者称“非常”信赖Fox News，35%的受访者称“有些”信赖Fox News，合计55%。
18%的受访者“非常”信赖CNN，43%的受访者“有些”信赖CNN，合计61%。
进行本次民调的助理总监Tim Malloy表示，考虑到此次调查的误差为2.7个百分点，“这几乎是不分胜负。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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