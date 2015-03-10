调查显示美国人最信赖的有线新闻频道是Fox News和CNN

金砖国家：5月2日股汇市收盘纵览
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透纽约3月9日 - 美国人最信赖的主要电视新闻频道是哪家呢？这取决于你如何提问。
昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）周一公布的全国调查显示，支持Fox News或CNN的美国选民比例几乎相同。
受访的近1,300名登记选民中，当被要求选择一个最可信的新闻网时，29%的人选择了Fox News，22%选择了CNN。
但在另外一种衡量方式下，Fox News落后于CNN。约20%的受访者称“非常”信赖Fox News，35%的受访者称“有些”信赖Fox News，合计55%。
18%的受访者“非常”信赖CNN，43%的受访者“有些”信赖CNN，合计61%。
进行本次民调的助理总监Tim Malloy表示，考虑到此次调查的误差为2.7个百分点，“这几乎是不分胜负。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透5月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月2日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月3-5日 0900 英国抵押贷款利率 4月 -- 4.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,753.0 5月3日(三) 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1.2 减少3.0 未经季节调整失业人数(万人) 257.7 266.2 经季节调整失业率 5.8% 5.8% 经季节调整失业人数(万人)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选