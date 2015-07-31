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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 31日 星期五 13:43 BJT

东京奥运组委会回应抄袭质疑 会徽并无问题

7月30日，对于网上热议的上周公布的东京2020奥运会徽涉嫌抄袭比利时列日剧场LOGO的质疑，东京奥运组委会工作人员对此作出回应，“在选出这枚会徽之前，我们已经做过长期彻底的国际核查”，确认并无问题。尽管如此，继日前东京奥运主场馆设计因成本问题被推翻事件之后，日本在主办国际赛事上的公信力已遭受接连的打击。路透

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