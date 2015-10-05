版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2015年 10月 5日 星期一 10:50 BJT

五项目入2020年东京奥运会新增项目提名名单

9月28日东京奥组委宣布了将向国际奥委会提交的2020年新增项目提名名单，包括棒垒球、空手道、轮滑、攀岩及冲浪5大项18个单项，其中男女各9个单项，共有474个参赛名额。此前在备选名单中的武术、壁球、保龄球落选。国际奥委会将在2016年里约奥运会前宣布其最终决定。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐