美国孩之宝与中国奥飞动漫将合资 拓展全球动漫玩具市场

外管局称今年严厉打击外汇违法违规行为 推动金融市场对外开放
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透上海10月11日电---玩具"变形金刚"的生产商--美国孩之宝(HAS.O)与中国广东奥飞动漫文化股份公司(002292.SZ)周四宣布建立战略合作关系.双方将共同投资1,500万美元在广州成立合资公司,开发、设计动漫玩具和相关衍生产品,并以全球运营的方式,在全球范围内分销产品和开展品牌授权.
通过合作,两家将共同开拓全球动漫玩具市场,孩之宝公司有望在中国境内进一步加快其品牌发展,奥飞动漫也将获得快速全球化的品牌发展渠道,提升国际市场份额.
孩之宝是美国第二大玩具公司,拥有近90年历史,旗下拥有变形金刚、培乐多、星球大战等多个知名玩具品牌.而奥飞动漫以原创动漫业务为基础,拓展玩具、婴童服饰等衍生产品,是国内第一家上市的动漫公司,2011年其动漫玩具收入占公司总收入的比例达到58%.
奥飞动漫因重大投资事项待公告,自周二起停牌,上一交易日收报18.60元.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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