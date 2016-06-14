美国最高法院否决波多黎各债务重组法案

路透华盛顿6月13日 - 美国最高法院周一拒绝了波多黎各债务重组法案，如果本月美国国会不能通过法案帮助这个加勒比岛屿走出财政危机，那么波多黎各有可能陷入违约困局。

法官以5比2的表决裁定，波多黎各2014年的法令违背联邦破产法。根据2014年法令，波多黎各可以不顾债权人反对削减公共事业方面的数以10亿美元计的债务。法官们维持2015年上诉法庭的判决，认为这个名为《复苏法案(Recovery Act)》的法令无效。

促使眼下在美国国会讨论的法案获得通过，或许是波多黎各债务重组的唯一指望。该国希望通过债务重组来避免违约。这个拥有350万人的美国领地背负了700亿美元的债务负担，并已表示无法偿付。

美国众议院上周四以压倒多数通过议案，允许成立一个联邦监督委员会帮助波多黎各应对债务问题，并将议案提请参议院考虑。白宫已经敦促参议院尽快采取行动，以便奥巴马能在7月1日之前将其签署为法律，波多黎各需要在7月1日前偿付19亿美元债务。

但是参议院共和党领袖并未披露他们如何处理该法案的计画。

提议成立的监督委员会将被赋予同投资人合作重整波多黎各债务的任务，且有权令波多黎各进入类似破产的法院程序，在此程序中波多黎各无需与债权人达成协议就可以重整债务。

波多黎各不像美国50个州一样拥有Chapter 9破产保护。波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla虽然总体上支持这项法案，但对于该法案赋予监督委员会的广泛权力表示保留看法。

法官Clarence Thomas写道，在一部分的破产法律中，波多黎各并未被视为是美国的一州，意味着其无法授权地方机关重整债务。法官Sonia Sotomayor及Ruth Bader Ginsburg对此持有异议。(完)