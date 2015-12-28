（重发）圣诞节期间美国中南部发生多起龙卷风 至少造成41人丧生

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路透达拉斯12月27日 - 圣诞假日期间美国南部和中部地区遭遇风暴袭击，洪水和龙卷风导致至少41人丧生、摧毁许多建筑物、并在出行旺季打乱交通，影响数以百万计民众。

达拉斯地区至少有11人在周末的多起龙卷风中丧生，其中一龙卷风的风速高达每小时200英哩(每小时322公里)。龙卷风在加兰(Garland)导致八人死亡，公路上的汽车被直接吹翻。

“大都会地区出现这样强度的龙卷风极为罕见，”全美气象服务(NWS)气象专家Matt Bishop接受电话采访时称。美国气象数据显示，强力龙卷风通常是中部地区春夏常见气候现象，冬季较少发生。

“完全是灾难，”加兰警方发言人Pedro Barineau称。“圣诞节过后出现这么严重的龙卷风，情况太困难了。”

达拉斯都会区则是有三人死亡；该地区有约700万居民，为美国第四大都会区。当地官员称，有大量民众受伤。

NWS称，周日在阿肯色州回报有三场龙卷风，但初步尚无造成严重伤亡或损害的报告。但该机构对阿肯色州几个地区以及德州、路易斯安那州和密西西比州部分地区发布龙卷风警戒和警报。

伊利诺伊和密苏里州官方和地方媒体周日报导，洪灾至少在这两个州造成11人死亡。

德州州长Greg Abbott表示，他的办公室已经宣布达拉斯县及附近的三个县为灾区。他还警告大家警惕该州西部地区会有降雪，并警告其他地方河堤决口。

NWS对美国中部大部分地区发布剧烈天气预告，包括新墨西哥、德州、俄克拉荷马州和堪萨斯州部分地区暴风雪警报，以及从德州到印第安纳州一带暴洪警戒。

新墨西哥州州长宣布整个州进入紧急状态，因冬季暴风雪料致该州东部地区雪厚达2英尺。

据飞航服务追踪公司FlightAware.com，截至周日2000GMT，恶劣天气已经导致近1,300个航班取消。其中有约一半都是在美国重要的空运枢纽达拉斯。(完)