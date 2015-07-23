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路透中文体育短讯 | 2015年 7月 23日 星期四 13:56 BJT

环法自行车赛十六赛段 弗洛姆继续保持领先

7月20日环法自行车大赛第16赛段上演，该赛段起于佩阿日堡收于加普，全长201公里。在最后一个急弯下坡时，天空车手托马斯被被离心失控的巴吉尔撞出赛道，所幸并无大碍，仍坚持完成了比赛。同为天空车队的弗洛姆仍总成绩排名第一，继续保有领骑黄衫。休息一天之后，车队们将进入四段艰辛的阿尔卑斯山脉决战，展开对冠军的关键争夺。路透

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