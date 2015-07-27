弗洛姆锁定环法总冠军

7月25日，环法自行车结束了第20赛段暨倒数第二赛段的比赛。之前在总成绩榜排在第二的昆塔纳在本赛段发起了猛烈的攻势，但黄衫拥有者弗洛姆在本赛段结束后依然保持住1分12秒的领先，阻止了排名的逆转。至此，2015年环法自行车的排名榜已基本没有悬念，天空车队车手弗洛姆基本锁定冠军，而昆塔纳、巴尔韦德、尼巴利和康塔多则分别位列第2-5位。路透