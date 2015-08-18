美国黄石国家公园7月迎来近百万游客 今年游客量有望破纪录

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透美国怀俄明州Cody 8月17日（记者 Ruffin Prevost） - 周一公布的官方数据显示，7月近100万人游览了美国黄石国家公园，创造了月度游客数量的新纪录。
黄石公园网站显示，7月游客数量为980,702人，较去年7月增加14%。较2010年6月创下的之前月游客数量纪录还高2%。
今年1-7月黄石公园接待的游客数量达到2,279,557人，较去年前七个月增加17%。
如果这种趋势继续下去，2015年可能成为黄石公园最繁忙的一年，游客数量有望超过2010年时的360多万。
黄石公园发言人Amy Bartlett称，停车场比往常更满，排队去洗手间的人更多。
“我们仍在努力观察游客数量增加对游客体验的真实影响，”Bartlett说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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