焦点：美参议院投票阻止讨论快速通道法案 奥巴马贸易计划遭打击

美国总统奥巴马5月8日在比佛顿就推动达成贸易协议发表演讲。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿5月12日 - 美国参议院民主党周二阻挡了对可能促进达成亚太贸易协议的“快速通道”贸易授权法案的讨论，对总统奥巴马的贸易计划造成重大打击。

这一让人震惊的结果令人对立法进程存疑，而这却是让奥巴马政府有能力完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的关键。

“我们看到的情况让人相当震惊，”参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)称。参议院投票结果为52-45，未能达到就“快速通道”贸易授权法案展开讨论所需的60票。

这次投票标志着参议院民主党领袖里德的一次胜利，他直言不讳地反对该项法案。

此前俄勒冈州参议员Ron Wyden等亲贸易民主党人坚称，快速通道贸易授权法案应与另外三项贸易议案进行捆绑，包括向操纵本币汇率以获取不正当贸易优势的国家进口产品征收关税。

白宫强烈反对这种做法。一名熟悉参议院协商情况的消息人士称，选项之一是把四份议案捆绑在一起，但除去有关汇率的规定。消息人士称，参议院可能就此单独进行投票。该名人士不愿具名，并强调谈判仍在进行。

民主党人士也诉称，贸易促进授权(TPA)法案缺少保护就业和环境的内容。

由于没有得到民主党议员对该议案的支持，参议院金融委员会主席、共和党人Orrin Hatch对记者宣称，这项议案“可能完了”。Hatch是推动TPA的主要力量。

但在投票结束后，民主党议员预计该议案还会卷土重来。

“我认为今天的投票结果并未敲响TPA的丧钟，而是对共和党领袖发出的非常强烈的警讯...那就是如果没有保护就业和环境的内容，TPA或将寸步难行，”民主党参议员Chris Coons对记者表示。

麦康奈尔目前面临艰难抉择，要决定是否向民主党的要求屈服，如果这样，那么就会在参众两院失去一些共和党人的支持。

Wyden说，四项议案捆绑在一起，将“结束1990年代的北美自由贸易协定(NAFTA)条款”，并有利创造就业。

白宫发言人欧内斯特对这一天的情况轻描淡写，指其“程序混乱”，称白宫将继续努力推进立法。

尽管白宫力争快速赢得民主党的支持，但只有一位民主党人士--特拉华州参议员Tom Carper支持这一举措。

参议院共和党人士投票让该议案通过第一次考验。但麦康奈尔在最后关键时刻投下反对票，这样未来这项议案还将卷土重来。

共和党参议员Orrin Hatch周二表示，参议院可能需要一两天才会制定一个新的计划，推进快速通道贸易促进授权。他表示，计划就民主党希望通过的四项贸易议案进行四次投票。 (完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/李爽/戴素萍/龚芳)

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