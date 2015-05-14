美国两党参议员达成协议 将就快速贸易授权法举行程序性投票

路透华盛顿5月13日 - 美国参议员周三达成协议，本周将推进一项攸关跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的立法。就在一天之前，民主党议员阻止了该项立法的讨论，令政府的贸易计划遭到打击。

共和党与民主党之间达成妥协后，将就“快速”贸易授权法案再进行一轮程序性投票。该法案对于达成TPP协定至关重要，内容包括对因贸易原因而失业的工人提供帮助。周二就此进行的首轮程序性投票未能过关。

另外两项贸易法案，即包含反对汇率操纵的海关法案以及延长非洲贸易优惠待遇的法案将另行审议，但不能作出修改，并且需要在100名参议员中获得60票方能通过。

若快速授权法案周四在程序性投票中成功过关，就将于下周进行全面立法辩论。

与贸易授权事宜同时审议的还有争议相对较小的工人援助计划，该计划旨在帮助可能因贸易扩大而可能失去工作的工人。“这项计划...将为我们的民主党同事提供一个继续推进立法的理由，”参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示。此前两党议员已展开24小时的协商以期打破僵局。

周二，参议院44名民主党议员中有43人联手阻止了该立法的讨论，因为他们对TPP给美国工人带来的冲击感到担忧。

这项海关法案包含禁止汇率操纵国参与美国贸易协议及政府采购的措施，白宫对此亦表支持的立场。

两名民主党幕僚表示，他们有信心该项海关法案可顺利过关。

但隶属参议院党团的共和党议员John Thune则指出，对进口税敞开大门是项严苛的要求。

“如果附加汇率操纵的方案，情况就会更加棘手，”他对记者表示。

即使汇率操纵的方案通过，也不能保证在众议院会过关。

倘若民主党的口水战没完没了，就有可能把总统候选人希拉里·克林顿给扯进来。希拉里在位时对TPP抱持支持的态度，但在当下争议不断的情况下，她则沉默以对。

有关TPP的磋商即将完成，但美国贸易伙伴曾表明希望看到快速贸易授权立法颁布，之后再完成TPP法案。(完)

(编译 徐文焰/龚芳; 审校 王颖/李爽)

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